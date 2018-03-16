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| | Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона

Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона

Сегодня, 13:16
Сноубордист из Канады по имени Фрэнк Буржуа стал настоящей интернет-сенсацией, продемонстрировав свои необычайные навыки в экстремальном виде спорта, задействуя в своих трюках стены, потолки, крыши и всевозможные поручни, не опасаясь за свою жизнь.

Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона

 

На видеохостинге YouTube был размещён видеоролик, на котором 27-летний канадец демонстрирует свои навыки в сноубординге, катаясь по стенам, поручням и даже потолкам. Многие пользователи были поражены отваге данного сноубордиста, трюки которого могут в любой момент окончиться неминуемой гибелью канадца. Демонстрируя своё мастерство, Фрэнк Буржуа прыгает с трёхэтажных домов, опираясь на стены зданий, делает удивительные перевороты в воздухе, а также показывает чудеса равновесия, балансируя на длинных поручнях на своём сноуборде.

 
Наиболее необычным трюком в его исполнении стало скольжение на сноуборде по нижней стороне моста, куда канадец попал, прыгнув с трамплина и развернувшись в воздухе, поставив себя в положение вверх ногами.

Александр Вест
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