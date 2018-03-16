Канадский сноубордист "не уважает" Сэра Исаака Ньютона

На видеохостинге YouTube был размещён видеоролик, на котором 27-летний канадец демонстрирует свои навыки в сноубординге, катаясь по стенам, поручням и даже потолкам. Многие пользователи были поражены отваге данного сноубордиста, трюки которого могут в любой момент окончиться неминуемой гибелью канадца. Демонстрируя своё мастерство, Фрэнк Буржуа прыгает с трёхэтажных домов, опираясь на стены зданий, делает удивительные перевороты в воздухе, а также показывает чудеса равновесия, балансируя на длинных поручнях на своём сноуборде.
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