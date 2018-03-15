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| | Кержакова назначили старшим тренером юношеской сборной России по футболу

Кержакова назначили старшим тренером юношеской сборной России по футболу

Сегодня, 20:52
Бывший нападающий ФК «Зенит» Александр Кержаков теперь будет главным тренером юношеской сборной России по футболу. Об этом журналистам рассказали в пресс-представительстве Российского футбольного союза.

Кержакова назначили старшим тренером юношеской сборной России по футболу

 

До этого экс-футболист занимался координацией юношеских команд академии «Зенита». С бывшим форвардом и лучшим бомбардиром питерской команды представители РФС заключили контракт до 2019 года.

Из Большого спорта Александр ушел в 2017 году в возрасте 35 лет. Он попрощался с фанатами перед игрой «Зенита» с московским ФК «Спартак». Кержаков заслужил неофициальный титул самого результативного бомбардира за всю историю российского футбола. Кроме «Зенита» он выступал в испанской «Севилье», играл за московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».

В РФС его назначение объяснили намерением создать молодую и амбициозную управленческую команду. Тот факт, что Кержаков подписал контракт был воспринят как хороший знак.
Дарья Светозарова
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