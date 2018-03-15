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| | Причиной неудач российских биатлонистов считают неверие в себя

Причиной неудач российских биатлонистов считают неверие в себя

Сегодня, 14:29
Двукратная чемпионка Олимпийских Игр Анна Богалий объяснила, почему российские биатлонисты неудачно выступили на ОИ в Пхенчхане. Спортсменка считает, что на выступлении россиян негативно сказалась психологическая обстановка.

Причиной неудач российских биатлонистов считают неверие в себя

 

По словам Анны, биатлонистам из РФ было сложно из-за того, что на Олимпиаду с ними приехали всего два тренера, а сами спортсмены выступали на соревнованиях такого масштаба впервые. Богалий подчеркивает, что важной составляющей победы является вера в собственные силы, позитивный настрой. Тренерам, по ее словам, надлежало собрать команду в единый кулак и мотивировать ребят на победу, доказать им, что они бойцы. Однако наставники не справились с этой задачей.

К участию в зимней Олимпиаде в Пхенчхане были допущены лишь четыре биатлониста из РФ: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. На пьедестал никто из них не поднялся. Из них лучше всех выступила Акимова – она стала 15 в индивидуальной гонке.
Дарья Светозарова
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