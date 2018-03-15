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| | Ковальчук продаст подарок от Путина и деньги отдаст больным детям

Ковальчук продаст подарок от Путина и деньги отдаст больным детям

Сегодня, 11:50
Илья Ковальчук, представлявший Россию на Олимпиаде в сборной по хоккею, решил продать машину BMW X5, который спортсмену презентовал Владимир Путин за завоеванное золото в Пхенчхане.

Ковальчук продаст подарок от Путина и деньги отдаст больным детям

 

Ковальчук объяснил свой поступок журналистам тем, что деньги, полученные за авто, спортсмен пустит на помощь детям. Спортсмен уточнил, что средства перечислит детскому дому или ребенку, который в данный момент нуждается в операции или реабилитации. Также Ковальчук добавил, что помимо авто у него есть и другие дорогие для него вещи с ОИ – это футболка, в которой спортсмен выступал. Хоккеист надеется, что во всех будущих Играх российские спортсмены выступят с гербом на формах.

Ранее сообщалось, что чемпионы Олимпийских Игр-2018 в Пхенчхане, завоевавшие золото, получили в подарок от президента РФ машины BMW X5. Спортсмены, забравшие серебро и бронзу, получили в пользование BMW X4. Всего 46 российских спортсменов получили ключи от иномарок.
Анна Котова
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