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| | Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга

Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга

Сегодня, 11:32
Всемирно известный футболист Неймар, выступающий за парижский клуб «Пари Сен-Жермен», разгневал своих многочисленных поклонников, загрузив в Сеть свою фотографию в инвалидном кресле, которую он сопроводил цитатой Стивена Хокинга.

Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга

 

В официальном Twitter-аккаунте Неймара появилась публикация, которая вызвала негодование множества его подписчиков. На опубликованном снимке спортсмен запечатлён в инвалидном кресле с улыбкой на лице, а свою запись он сопроводил цитатой великого учёного Стивена Хокинга, заявив о том, что человек должен из любой ситуации извлекать максимум пользы, поддерживая позитивное мышление. Напомним, в инвалидном кресле футболист оказался из-за незначительной травмы ноги.

 

Многие пользователи раскритиковали поступок футболиста, который таким образом решил почтить память усопшего физика, заметив, что сравнивать тяжёлую болезнь Хокинга со своей травмой, которую он вскоре забудет, весьма неблагородный поступок.
Александр Вест
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