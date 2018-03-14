ФИФА возобновила членство Федерации футбола Пакистана

Международная федерация футбола решила отменить лишение членства Федерации футбола Пакистана. Из сообщения пресс-представителей ФИФА следует, что оно было возобновлено уже после того, как Федерации футбола страны вернули контроль над счетами и офисами.

Дарья Светозарова

Сообщается, что временное прекращение членства Федерации футбола в Пакистане было следствием того, что счета и представительства организации контролировали администраторы, назначенные судом. В то же время Устав ФИФА запрещает вмешательство третьей стороны в управление Федерацией футбола. Международные представители потребовали от Пакистана возвратить спортивному учреждению контроль над офисами и финансами. Контроль власти Пакистана вернули 1 марта текущего года. Дисквалификация продлилась четыре с половиной месяца. Решение о временном прекращении членства приняли 10 октября 2017-го.