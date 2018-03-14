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| | Представительница Южной Корее на ОИ-2018 сошла с ума

Представительница Южной Корее на ОИ-2018 сошла с ума

Сегодня, 20:15
Представительница Южной Корее, обладательница серебряной медали, на ОИ-2018 в Пхенчхане Ким Бо Рым была доставлена в больницу с психическим расстройством. Отметим, что спортсменка участвовала в конькобежном спорте.

Представительница Южной Корее на ОИ-2018 сошла с ума

 

Когда 25-летняя спортсменка обследовалась у врача, доктор посоветовал ей лечь в больницу на некоторое время. У Ким Бо Рым диагностировали тревожный психоз. Вместе со спортсменкой в больницу положили и мать Ким, так как у нее также были обнаружены симптомы данного заболевания.

На Играх в масс-старте спортсменка завоевала второе место. Помимо победы Ким Бо Рым во время Олимпиады стала причиной скандала. После командного заезда спортсменка обвинила своих коллег в неудачном выступлении. Из-за этого конфликта бумагу об исключении конкобежки подписали 600 тысяч человек. После этого Ким стала бояться показываться на людях.
Анна Котова
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