Хоккейный клуб «Автомобилист» потерял своего главного тренера

Директор уральского ХК «Автомобилист» сообщил, что не будет продолжать сотрудничество с нынешним тренером Владимиром Крикуновым. Уже есть небольшой список новых кандидатов на эту должность.

После сообщения директора хоккейного клуба «Автомобилист» из Урала, общественности стало известно, что действующий тренер Владимир Крикунов сотрудничает с клубом последний сезон. Несмотря на самый положительный результат за всю историю «Автомобилиста», руководители клуба пришли к решению, что продлевать контракт с Крикуновым не будут. Детали прекращения сотрудничества были оговорены с тренером в личном порядке, рассказал директор «Автомобилиста».В настоящее время осуществляется процесс поиска нового для тренера для ХК в предстоящем сезоне, проводятся консультации с кандидатами. Но, даже при наличии достаточного времени на переговоры, руководство клуба не хочет затягивать процесс поиска на продолжительное время. Как только подходящий кандидат согласится заключить контракт, об этом будет объявлено. Существующий список претендентов на должность не очень большой, сообщает директор ХК «Автмобилист».