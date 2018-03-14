В Госдуме украинским спортсменам предложили переехать в Россию

Михаил Дегтярев, занимающий должность руководителя комитета Государственной думы РФ по вопросам физической культуры, туризма и спорта, предложил спортсменам из Украины всерьёз рассмотреть вариант с переездом в Россию.

Александр Вест

По мнению Дегтярева, в России у множества украинских спортсменов был бы шанс регулярно участвовать в разнообразных масштабных спортивных состязаниях. В интервью Михаил Дегтярёв подчеркнул, что в России регулярно организуются ярчайшие международные спортивные состязания, поэтому спортсменам из Украины стоит задуматься о возможной смене гражданства и переезде в РФ. По словам Дегтярева, в России у украинских спортсменов появится шанс выступать в любых видах спортивных соревнований.Дегтярёв выразил уверенность в том, что данную идею должны одобрить множество киевских спонсоров, а также все люди, считающие, что спорту не место в политике. Также политик добавил, что украинские чиновники специально устраивают бойкоты, выдумывая фальшивые предлоги, от которых страдают лишь сами спортсмены.