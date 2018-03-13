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| | Попы под запретом: Журналистам запретили фотографировать обнаженные ягодицы серфингисток

Попы под запретом: Журналистам запретили фотографировать обнаженные ягодицы серфингисток

Сегодня, 20:11
Представители Международной лиги серфинга потребовали от операторов прекратить снимать обнаженные ягодицы девушек во время занятия серфингом крупным планом. Соответствующие данные предоставило издание Stab Magazine.

Попы под запретом: Журналистам запретили фотографировать обнаженные ягодицы серфингисток

 

Работники СМИ уточнили, что им запретили фокусировать камеру на попах спортсменок в то время, как они выполняют поворот у подножия волны и подныривают под нее. Однако такое табу распространяется только на девушек в откровенных купальниках. Если серфингистка выступает в шортах, ее можно снимать крупным планом.

Несмотря на то, что представители Лиги ратуют за равноправие между мужчинами и женщинами и за запрет пошлых шуток и комментариев в адрес девушек, призовой фонд участниц женского пола на 40% меньше, чем у мужчин. Требование запретить снимать ягодицы Международная лига серфинга считает своим вкладом в борьбу с сексуальными домогательствами.
Дарья Светозарова
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