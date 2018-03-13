Попы под запретом: Журналистам запретили фотографировать обнаженные ягодицы серфингисток

Представители Международной лиги серфинга потребовали от операторов прекратить снимать обнаженные ягодицы девушек во время занятия серфингом крупным планом. Соответствующие данные предоставило издание Stab Magazine.

Дарья Светозарова

Работники СМИ уточнили, что им запретили фокусировать камеру на попах спортсменок в то время, как они выполняют поворот у подножия волны и подныривают под нее. Однако такое табу распространяется только на девушек в откровенных купальниках. Если серфингистка выступает в шортах, ее можно снимать крупным планом.Несмотря на то, что представители Лиги ратуют за равноправие между мужчинами и женщинами и за запрет пошлых шуток и комментариев в адрес девушек, призовой фонд участниц женского пола на 40% меньше, чем у мужчин. Требование запретить снимать ягодицы Международная лига серфинга считает своим вкладом в борьбу с сексуальными домогательствами.