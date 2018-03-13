Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

От Редактора

Испанские ученые провели опыты над пришельцами: Наука разгадала тайну НЛО

Теория исследователей, мнение уфологов. 

Сюжеты :

С места взрыва в доме Петербурга появилось первое видео Клиент секс-шопа протестировал секс-игрушку прямо в магазине Кирилл «руки-базуки» заливает синтол в «плечи-футбольные мячи мутанта» В Москве два педофила несколько лет насиловали подростков ради порнороликов СМИ: Ольга Бузова будет бороться за кресло мэра Москвы Владимир Путин честно рассказал, что его связывает с Тверью Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос Президент Владимир Путин прибыл в Дагестан Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США Метеор в небе над Кузбассом очевидцы сняли на видео Саратовцы несут цветы к памятнику Олегу Табакову Фанаты обсуждают возможную беременность Яны Рудковской
| | Братья Миранчуки исполнили заветное желание семилетнего фаната

Братья Миранчуки исполнили заветное желание семилетнего фаната

Сегодня, 19:09
Полузащитники ФК «Локомотив» и российской сборной по футболу Антон и Алексей Миранчуки смогли исполнить заветное желание семилетнего фаната из старого Оскола.

Братья Миранчуки исполнили заветное желание семилетнего фаната

 

Маленький Дима Попов написал братьям письмо, в котором попросил их о подарке своей мечты – футбольном мяче с автографом братьев. Футболисты решили исполнить желание мальчика, который уже играет в детской футбольной команде.



Мяч спортсмены упаковали в праздничную упаковку и послали в Старый Оскол самолетом. Подарок мальчику вручила его мать Татьяна. Дима очень обрадовался, тем более с мячом Миранчуки прислали ему письмо, в котором пожелали ему успеха. Мальчик принес подарок от игроков сборной своим товарищам по команде, которые тут же начали делать с ним селфи. Дима заявил, что будет и впредь играть в футбол, чтобы стать таким же известным футболистом, как и его кумиры.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Футболисты сборной РФ исполнят новогодние желания маленьких фанатов
Футболисты сборной РФ исполнят новогодние желания маленьких фанатов

Футболисты российской сборной запустили новогодний проект в рамках которого смогут исполнить самые заветные желания своих юных поклонников. Об этой акции

Умирающий от рака мальчик захотел быть похороненным у могилы матери
Умирающий от рака мальчик захотел быть похороненным у могилы матери

Отец умирающего от рака семилетнего мальчика собирает деньги для того, чтобы исполнить последнее желание своего ребенка. Сын попросил отца похоронить его возле

Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика
Сбербанк стал Дедом Морозом для семилетнего мальчика

Сбербанк сделал новогодний подарок семилетнему мальчику Кириллу, который попросил Деда Мороза подарить ему карту Сбербанка. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости