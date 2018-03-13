Братья Миранчуки исполнили заветное желание семилетнего фаната

Полузащитники ФК «Локомотив» и российской сборной по футболу Антон и Алексей Миранчуки смогли исполнить заветное желание семилетнего фаната из старого Оскола.

Дарья Светозарова

Маленький Дима Попов написал братьям письмо, в котором попросил их о подарке своей мечты – футбольном мяче с автографом братьев. Футболисты решили исполнить желание мальчика, который уже играет в детской футбольной команде.Мяч спортсмены упаковали в праздничную упаковку и послали в Старый Оскол самолетом. Подарок мальчику вручила его мать Татьяна. Дима очень обрадовался, тем более с мячом Миранчуки прислали ему письмо, в котором пожелали ему успеха. Мальчик принес подарок от игроков сборной своим товарищам по команде, которые тут же начали делать с ним селфи. Дима заявил, что будет и впредь играть в футбол, чтобы стать таким же известным футболистом, как и его кумиры.