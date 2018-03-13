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| | Фигуристка Сотникова не собирается выступать за другую страну

Фигуристка Сотникова не собирается выступать за другую страну

Сегодня, 16:40
Российская спортсменка Аделина Сотникова рассказала о своих предпочтениях в выступлениях на Олимпийских играх. Фигуристка заверила, что в случае её возвращения на лёд она не собирается представлять другие страны, оставаясь верной России.

Фигуристка Сотникова не собирается выступать за другую страну

 

Напомним, в 2014 году на Олимпийских играх, состоявшихся в Сочи, Аделина Сотникова стала первой россиянкой, которая сумела заполучить олимпийское золото, выступая в дисциплине личного первенства. По словам прославленной фигуристки, многие спортсмены выбирают лёгкий путь, меняя гражданство и выступая за другие страны. Сотникова заверила, что она не собирается поступать таким образом, хоть ей уже и предлагали подобные опции. Олимпийская чемпионка заявила о том, что в случае её возвращения в большой спорт, она собирается представлять цвета российского флага.

Также спортсменка поведала о тяжести олимпийского золота, которое автоматически лишает атлета права на ошибку, так как от него ждут высочайших показателей. Аделина заметила, что ей нельзя было высказать все свои чувства, так как груз ответственности не позволяет проявлять слабость.
Александр Вест
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