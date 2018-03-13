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| | Джейми Каррагер был шокирован плевком Мостового

Джейми Каррагер был шокирован плевком Мостового

Сегодня, 13:08
Бывший футболист клуба «Ливерпуль» Джейми Каррагер вспомнил один момент, который произошел 20 лет назад на одном из матчей.

Джейми Каррагер был шокирован плевком Мостового

 

Джейми Каррагер поведал, что в 1998 году в ходе Кубка УЕФА «Ливерпуль» встретился с «Сельтой». Во время этого противостояния к спортсмену подошел Александр Мостовой и плюнул в него. Отметим, что тот матч завершился победой «Сельты» со счетом 3:1 и 1:0. Также Каррагер рассказал, что за всю карьеру в него плюнули только один раз и это сделал Мостовой. В тот момент футболист был больше шокирован и обескуражен, чем злился.

Ранее сообщалось, что после встречи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» один из фанатов «МЮ» догнал Джейми Каррагера на авто и начал шутить по поводу проигрыша «Ливерпуля». В ответ спортсмен плюнул в болельщика, однако плевок попал в 14-летнюю дочь фаната. Через некоторое время Каррагер признал свою вину, позвонил фанату и попросил извинения у него и его дочери.
Анна Котова
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