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| | «Реал» выставил на продажу своего футболиста Бензема

«Реал» выставил на продажу своего футболиста Бензема

Сегодня, 12:47
Футбольный клуб «Реал» выставил на продажу своего нападающего Карима Бензема. Футболистом уже заинтересовался лондонский футбольный клуб «Арсенал» и «ПСЖ».

«Реал» выставил на продажу своего футболиста Бензема

 

30-летнего француза Карима Бензема уже неоднократно руководство футбольного клуба «Реал» хотело уволить за аморальное поведение. В последнее время прошел слух, что его просто выставили на продажу, как ненужную вещь. «Реал» хочет выручить за своего нападающего 50 млн евро или же обменять на форварда «ПСЖ» Неймара. В этом сезоне нападающий Карим Бензема в испанской Примере в 22 матчах забил лишь четыре мяча, наверное, это и посодействовало его продаже.

Отметим, то в сентябре прошедшего года Карим Бензема фигурировал в полицейских сводках, он стал участником ДТП в Мадриде, ведя автомобиль в нетрезвом состоянии.
Пелагея Лебединская
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