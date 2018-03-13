«Реал» выставил на продажу своего футболиста Бензема

Футбольный клуб «Реал» выставил на продажу своего нападающего Карима Бензема. Футболистом уже заинтересовался лондонский футбольный клуб «Арсенал» и «ПСЖ».

Пелагея Лебединская

30-летнего француза Карима Бензема уже неоднократно руководство футбольного клуба «Реал» хотело уволить за аморальное поведение. В последнее время прошел слух, что его просто выставили на продажу, как ненужную вещь. «Реал» хочет выручить за своего нападающего 50 млн евро или же обменять на форварда «ПСЖ» Неймара. В этом сезоне нападающий Карим Бензема в испанской Примере в 22 матчах забил лишь четыре мяча, наверное, это и посодействовало его продаже.Отметим, то в сентябре прошедшего года Карим Бензема фигурировал в полицейских сводках, он стал участником ДТП в Мадриде, ведя автомобиль в нетрезвом состоянии.