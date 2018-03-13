Овечкин гордится, что забил 600-ю шайбу в НХЛ

Пресс-служба НХЛ проинформировала, что, по словам самого Александра Овечкина, он гордится тем, что вошел в список хоккеистов, которые забили 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Анна Котова

Александр Овечкин, российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон», с понедельника на вторник участвовал в матче против клуба «Виннипега». Именно во время этой игры хоккеисту удалось забить 599-ю и 600-ю шайбу за всю свою карьеру. Для достижения такой отметки спортсмену понадобилось сыграть в 990 матчах. В списке Овечкин 20-й хоккеист, добившийся такого результата. Отметим, что лидером в этом рейтинге значится Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайб.Овечкин сообщил, что добившись такого результата, все равно хочется большего. Для спортсмена очень почетно попасть в список хоккеистов, которые своим мастерством добились такой отметки. Сейчас Овечкин немного понаслаждается результатам, а через некоторое время приступит снова к работе. Еще хоккеист стал лидером в снайперской гонке, так как за этот сезон Овечкин забил 42 шайбы. Отметим, что догоняет спортсмена 19-летний финский нападающий клуба «Виннипега» Патрик Лайне. Однако в этом сезоне осталось еще несколько игр, так что результат может кардинально измениться.