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| | Овечкин гордится, что забил 600-ю шайбу в НХЛ

Овечкин гордится, что забил 600-ю шайбу в НХЛ

Сегодня, 10:04
Пресс-служба НХЛ проинформировала, что, по словам самого Александра Овечкина, он гордится тем, что вошел в список хоккеистов, которые забили 600 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин гордится, что забил 600-ю шайбу в НХЛ

 

Александр Овечкин, российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон», с понедельника на вторник участвовал в матче против клуба «Виннипега». Именно во время этой игры хоккеисту удалось забить 599-ю и 600-ю шайбу за всю свою карьеру. Для достижения такой отметки спортсмену понадобилось сыграть в 990 матчах. В списке Овечкин 20-й хоккеист, добившийся такого результата. Отметим, что лидером в этом рейтинге значится Уэйн Гретцки, который забросил 894 шайб.

Овечкин сообщил, что добившись такого результата, все равно хочется большего. Для спортсмена очень почетно попасть в список хоккеистов, которые своим мастерством добились такой отметки. Сейчас Овечкин немного понаслаждается результатам, а через некоторое время приступит снова к работе. Еще хоккеист стал лидером в снайперской гонке, так как за этот сезон Овечкин забил 42 шайбы. Отметим, что догоняет спортсмена 19-летний финский нападающий клуба «Виннипега» Патрик Лайне. Однако в этом сезоне осталось еще несколько игр, так что результат может кардинально измениться.
Анна Котова
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