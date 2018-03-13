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| | Екатерина Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

Екатерина Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

Сегодня, 09:05
В Южнокорейском Пхенчхане, где проходят очередные Паралимпийские игры, российская спортсменка Екатерина Румянцева сумела завоевать уже третью золотую медаль. Серебро России принесла Анна Миленина, уступив победу Румянцевой.

Екатерина Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

 

С результатом 34:10 Екатерина Румянцева одержала безоговорочную победу в паралимпийской дисциплине индивидуальной гонки на 10 километров в позиции «стоя», завоевав для России золотую медаль. Данное золото стало уже третьим в активе россиянки, ставшей таким образом трёхкратной паралимпийской чемпионкой. Бронза в данной дисциплине досталась Людмиле Ляшенко из Украины, которая прошла указанную дистанцию за 36:23. Заметим, серебро в данном виде паралимпийских состязаний также досталось представительнице РФ, которой стала Анна Миленина, показавшая итоговое время 35:30, промахнувшись два раза.

Стоит напомнить, из-за отстранения Паралимпийского комитета РФ на зимних Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее, российская сборная выступает в усечённом составе, также соревнуясь под паралимпийским флагом.
Александр Вест
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