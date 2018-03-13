Екатерина Румянцева завоевала третье золото на Паралимпиаде

В Южнокорейском Пхенчхане, где проходят очередные Паралимпийские игры, российская спортсменка Екатерина Румянцева сумела завоевать уже третью золотую медаль. Серебро России принесла Анна Миленина, уступив победу Румянцевой.

Александр Вест

С результатом 34:10 Екатерина Румянцева одержала безоговорочную победу в паралимпийской дисциплине индивидуальной гонки на 10 километров в позиции «стоя», завоевав для России золотую медаль. Данное золото стало уже третьим в активе россиянки, ставшей таким образом трёхкратной паралимпийской чемпионкой. Бронза в данной дисциплине досталась Людмиле Ляшенко из Украины, которая прошла указанную дистанцию за 36:23. Заметим, серебро в данном виде паралимпийских состязаний также досталось представительнице РФ, которой стала Анна Миленина, показавшая итоговое время 35:30, промахнувшись два раза.Стоит напомнить, из-за отстранения Паралимпийского комитета РФ на зимних Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее, российская сборная выступает в усечённом составе, также соревнуясь под паралимпийским флагом.