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| | Кэррик объявил о завершении карьеры

Кэррик объявил о завершении карьеры

Сегодня, 20:47
Майкл Кэррик, полузащитник английского «Манчестер Юнайтед», объявил, что летом текущего года завершает свою карьеру, этот сезон как для игрока станет для него последним. 36-летний футболист объяснил свое решение тем, что для него пришло время уходить из спорта.

Кэррик объявил о завершении карьеры

 

В конце прошедшего года Майкл Кэррик вынужден был прибегнуть к медицинской помощи, чтобы скорректировать нестабильный сердечный ритм. После этого он объявил, что будет и дальше выступать за «Манчестер Юнайтед». Сегодня стало известно, что 36-летний полузащитник английского клуба уйдет после завершения сезона. Кэррик объяснил это тем, что настал момент, когда его тело «сказало», что пора уходить из футбола.

Также Кэррик намекнул, что после завершения карьеры намерен стать тренером. Хавбек, скорее всего, войдет в тренерский штаб клуба, но пока точно неизвестно, поскольку переговоры продолжаются.
Виктория Озерова
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