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| | Футболист Кака бродил по Санкт-Петербургу и раздавал автографы

Футболист Кака бродил по Санкт-Петербургу и раздавал автографы

Сегодня, 20:26
Бывший нападающий итальянского «Милана» и сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года футболист Кака бродил по невскому проспекту и раздавал автографы футбольным болельщикам. Здесь его и застали журналисты одного из местных телеканалов, которые взяли и автографы, и интервью.

Футболист Кака бродил по Санкт-Петербургу и раздавал автографы

 

Экс-чемпион мира прибыл в северную столицу с частным визитом вместе со своим младшим братом. Он уже один раз был в Петербурге пятнадцать лет назад и теперь приехал освежить впечатления. Он еще не решил останется будет ли присутствовать 23 марта на Арене-Лужники, где состоится товарищеский матч между сборной России и сборной Бразилии.

Кака бродит по улицам Питера, замотанный в теплый шарф и снадвинутой по самые брови шапкой, тем не менее, русские болельщики его узнают и подходят за автографами. Спортсмена это бодрит, как бодрит прежняя слава любую звезду.

Легендарный футболист прибыл в Петербург на скоростном поезде. Из окна вагона он сделал несколько фотографий, на которых питерские мальчишки вышли после зимы играть свой первый футбол в 2018 году. Фото знаменитый бразилец тут же выложил на свою страничку в социальной сети.
Сергей Денисов
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