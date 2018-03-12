Официальному оракулу ЧМ-2018 эрмитажному коту Ахиллу выдадут паспорт болельщика

Эрмитажный кот Ахил, который назначен официальным оракулом грядущего мундиаля, в Санкт-Петербурге выдадут паспорт болельщика. Этой информацией для СМИ поделилась ответственная за связь с общественностью приемной эрмитажных котов Мария Халтунен.

Сергей Денисов

Раньше котам паспортов болельщиков не выдавали, - делится секретарь, - были проблемы с фотографией. Однако Ахилл – заслуженный оракул. На кубке конфедераций он правильно угадал исход сразу четырех матчей. Паспорт Ахиллу вручат в торжественной обстановке в спорт-комитете Санкт-Петербурга.Сейчас коту-оракулу нелегко. Он за зиму растолстел и теперь к началу финальных игр ему нужно сбросить лишние 850 граммов веса. Ахил каждый день занимается пробежкой на колесе и сидит на жесткой диете.Напомним, что в Санкт-Петербурге 17 марта состоятся выборы кошачьего президента. На высший пост претендуют 9 кандидатов. Ахилл в преддверии чемпионата снял свою кандидатуру с президентских гонок.