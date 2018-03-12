Каррагер плюнул в фаната «Манчестер Юнайтед» и в его дочь

Бывший футболист команды «Ливерпуль» Джейми Каррагер плюнул в одного из фанатов «Манчестер Юнайтед» и в его 14-летнюю дочь.

Анна Котова

10 марта состоялся матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», который завершился счетом 2:1. Однако не это поразило пользователей интернете, а то, что на опубликованном видео запечатлен вопиющий инцидент. На записи показано, как на трассе один из болельщиков «Манчестер Юнайтед» поравнялся с автомобилем Каррагера и начал выкрикивать: «Джейми, 2:1». Раздосадованный спортсмен открыл окно и плюнул в авто обидчика. Сам фанат рассказал, что плевок футболиста попал прям в лицо его 14-летней дочери.Сам спортсмен свою вину признал и сказал, что болельщик «Манчестер Юнайтед» позволил себе больше, чем шутки по поводу счета и победы. Через время Джейми Каррагер позвонил фанату и извинился у него и его дочери. Девочка приняла извинения и поблагодарила спортсмена за это. Отметим, что канал, на котором работает бывший футболист, сообщил, что разберется в случившемся.