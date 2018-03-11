Маскант назвал Слуцкого «вечно пьяным»

Голландский наставник Роберт Маскант отреагировал на назначение русского специалиста Леонида Слуцкого тренером футбольного клуба «Витесс». Информацию об оригинальном комментарии эксперта распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

По мнению Масканта, голландские спортивные команды должны возглавлять исключительно нидерландские тренеры. Это принципиальная позиция наставника и уступать в этом вопросе он не собирается никому. Несмотря на такое мнение, Маскант считает Слуцкого хорошим специалистом, но выглядит этот специалист «вечно пьяным», хотя не употребляет алкоголь, что странно для русского человека.Маскант не удивится, если через несколько месяцев в «Витессе» половина команды будет состоять из граждан РФ. Если это произойдет, то национальному футболу Голландии нанесут огромный ущерб, поскольку необходимо развивать собственную молодежь, а не полагаться на легионеров.