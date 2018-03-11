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| | Французский биатлонист уступил свою медаль русской девочке

Французский биатлонист уступил свою медаль русской девочке

Сегодня, 19:29
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал серебряным призером этапа Кубка мира по биатлону 2017/2018, который проводился в Контиолахти. Однако свою медаль спортсмен был вынужден уступить маленькой россиянке, которая оказалась его страстной болельщицей.

Французский биатлонист уступил свою медаль русской девочке

 

Наградой за такую преданность и стала серебряная медаль француза. Этот момент запечатлел и выложил на своей странице в соцсети популярный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Подписчики Дмитрия также не преминули умилиться поступком француза Фуркада. Они назвали это проявлением благородства и выразили надежду, что жест был искренним. Вместе с тем фолловеры порадовались, что несмотря на досадное падение, лидер российской сборной по биатлону Антон Шипулин получил бронзовую медаль.

В итоге, у россиян теперь две медали: золотая и серебряная. Золото получил биатлонист из Австрии Юлиан Эберхард.
Дарья Светозарова
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