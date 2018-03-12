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| | Гонка на собачьих упряжках, стартовавшая на Камчатке, претендует на Книгу рекордов Гиннеса

Гонка на собачьих упряжках, стартовавшая на Камчатке, претендует на Книгу рекордов Гиннеса

Сегодня, 07:40
На Камчатке стартовала гонка собачьих упряжек «Берингия», которая в этом году может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, как самая протяженная. В этом году собакам придется преодолеть расстояние в две тысячи и сто километров. Соответствующие данные предоставили региональные власти.

Гонка на собачьих упряжках, стартовавшая на Камчатке, претендует на Книгу рекордов Гиннеса

 

Упряжки начнут пробег от села Мильково, а закончат уже в селе Марковом, что в Чукотском АО. Для того, чтобы зафиксировать рекорд, на полуостров уже высадился главред российской «Книги рекордов» Алексей Свистунов. Он уверен, что «Берингия» станет не только достижением российского государства, но и общемировым. Вместе с тем, чтобы гонку засчитали представители Книги рекордов, хотя бы одна упряжка должна пересечь финишную черту.

В этом году за победу в гонках будут состязаться 15 погонщиков собак – каюров. Среди них девять представителей Камчатки, еще пятеро из Чукотки, а один будет представлять Москву. Весь маршрут поделен на этапы. Наиболее протяженный достигает 105 километров, а кратчайший – всего 20 километров. Накануне каюрам удалось преодолеть расстояние в 95 километров – это первый этап. Промежуточной остановкой стал населенный пункт Долиновка.

Гонка собачьих упряжек «Берингия» проводится на Камчатке каждый год. Первый раз ее провели в 1990-м, а уже через год был установлен первый рекорд – 1980 километров. В 2010-м состязания признали в Камчатском крае национальным праздником.
Дарья Светозарова
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