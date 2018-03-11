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| | В РФС отреагировали на призыв Великобритании бойкотировать ЧМ-2018 - «А говорили, что спорт вне политики»

В РФС отреагировали на призыв Великобритании бойкотировать ЧМ-2018 - «А говорили, что спорт вне политики»

Сегодня, 17:16
Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что чемпионат мира по футболу Россия проведет даже при отказе Великобритании принять в нем участие. Бойкотировать мундиаль Соединенное королевство решило после того, как был обнаружен «российский след» в деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В РФС отреагировали на призыв Великобритании бойкотировать ЧМ-2018 - «А говорили, что спорт вне политики»

 

Симонян подчеркивает, что его удивляет такая реакция Лондона, ведь раньше британцы первыми говорили об аполитичности спорта. Однако теперь чемпионат приобрел политическую окраску и на призыв Великобритании о бойкоте мундиаля могут откликнуться Польша, Австралия и Япония. По мнению первого вице-президента Российского футбольного союза, мировой спорт сегодня деградирует, но проведение ЧМ-2018 – дело решенное. Даже отказ от участия в матчах других стран не станет помехой – свято место пусто не бывает, и на соревнования приедут те, кто изначально не получил путевку на мундиаль.

Симонян рассказал, что в 2010 году он лично присутствовал на жеребьевке, которая определяла страну-хозяйку предстоящего в этом году чемпионата. От внимания первого вице-президента ФС не ускользнули гримасы присутствовавших там Бобби Чарльтона и Дэвида Бекхема. Тем не менее, политика ФИФА – развитие футбола во всем мире, даже без участия англичан.
Дарья Светозарова
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