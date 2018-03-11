В РФС отреагировали на призыв Великобритании бойкотировать ЧМ-2018 - «А говорили, что спорт вне политики»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что чемпионат мира по футболу Россия проведет даже при отказе Великобритании принять в нем участие. Бойкотировать мундиаль Соединенное королевство решило после того, как был обнаружен «российский след» в деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Дарья Светозарова

Симонян подчеркивает, что его удивляет такая реакция Лондона, ведь раньше британцы первыми говорили об аполитичности спорта. Однако теперь чемпионат приобрел политическую окраску и на призыв Великобритании о бойкоте мундиаля могут откликнуться Польша, Австралия и Япония. По мнению первого вице-президента Российского футбольного союза, мировой спорт сегодня деградирует, но проведение ЧМ-2018 – дело решенное. Даже отказ от участия в матчах других стран не станет помехой – свято место пусто не бывает, и на соревнования приедут те, кто изначально не получил путевку на мундиаль.Симонян рассказал, что в 2010 году он лично присутствовал на жеребьевке, которая определяла страну-хозяйку предстоящего в этом году чемпионата. От внимания первого вице-президента ФС не ускользнули гримасы присутствовавших там Бобби Чарльтона и Дэвида Бекхема. Тем не менее, политика ФИФА – развитие футбола во всем мире, даже без участия англичан.