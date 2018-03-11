Сергей Паршивлюк: "С такой поддержкой "Ростов" обязан дожать "Зенит"

Защитник «Ростова» дал оценку первого тайма 22-го тура РФПЛ, где выступает против «Зенита».

Журналист решит задать парочку вопросов во время перерыва. Сергей Паршивлюк не отказался от такой возможности. Корреспондент прекрасно понимал, что погода влияет на ход игры, поэтому догадался, что поле сегодня крайне тяжелое для футболистов. Защитник ответил на этот счёт, что на самом деле у «Ростова» уже был шанс выйти в победители, но его коллега Алексей Ионов немного не дожал, чтобы команда смогла выбраться вперед. Сергей Паршивлюк подчеркнул, что данная игра должна понравиться болельщикам.Было несколько моментов, когда желто-синие выходили 1 на 1 с голкипером. Защитник из «Ростова» поведал, что если бы команда знала о таких моментах, то 100% сделала все, чтобы забить гол, а так Паршивлюк считает, что команде чего-то не хватает или всему виной сложное поле. Сергей также отметил, что поводом для неудачи послужил холод.В конце журналист спросил о том, как будет проходить второй тайм. Сергей Паршивлюк с уверенностью сказал, что при такой поддержке «Ростов» просто обязан дожать «Зенит» и тем самым одержать победу в матче.