Биатлонист Йоханнес Бо надеялся победить украинца, но проиграл австрийцу

Биатлонист из Норвегии Йоханнес Бо принял участие в супермиксте на этапе Кубка мира в Контиолахте. Норвежец надеялся на победу, которую ему могло бы обеспечить участие украинца Дмитрия Пидручного, заявленного вместо Артема Тищенко, однако спортсмен из Австрии спутал все карты.

Дарья Светозарова

Норвежец полагал, что он поднимется на вершину пьедестала, а второе и третье место достанется украинцу Пидручному и французу Антонану Гигонне. Однако неожиданно еще одним фаворитом гонки стал австрийский спортсмен. По словам Бо, этот парень буквально ворвался в лидирующую тройку на полной скорости и не оставил никому шансов на первенство. Попрощаться с чемпионскими амбициями пришлось и норвежцу.Тем не менее, Бо доволен результатом. Он все же попал на пьедестал, а это, по его словам, отличный повод для радости.