Биатлонист Йоханнес Бо надеялся победить украинца, но проиграл австрийцу

Норвежец полагал, что он поднимется на вершину пьедестала, а второе и третье место достанется украинцу Пидручному и французу Антонану Гигонне. Однако неожиданно еще одним фаворитом гонки стал австрийский спортсмен. По словам Бо, этот парень буквально ворвался в лидирующую тройку на полной скорости и не оставил никому шансов на первенство. Попрощаться с чемпионскими амбициями пришлось и норвежцу.
Тем не менее, Бо доволен результатом. Он все же попал на пьедестал, а это, по его словам, отличный повод для радости.