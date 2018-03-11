Капитан "Реала" сходил в туалет прямо во время матча

Во время матча чемпионата Испании по футболу случился курьезный эпизод. Серхио Рамос, защитник «Реала», в быстром темпе покинул поле, чтобы сходить в туалет.

Это случилось на 73-й минуте матча с «Эйбаром», когда счет был равным. Рамосу пришлось отпроситься у арбитра пять минут, чтобы сбегать в туалет и справить свою нужду. После положительного ответа судьи главный защитник мадридского клуба быстро убежал в подтрибунное помещение. За время отсутствия футболиста «Реала» счет оставался по-прежнему равным. Как только защитник ступил на поле, чтобы продолжить игру, был забит победный мяч нападающим Криштиану Роналду: дубль на 84-й минуте.Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию во время матче и сказал, что Серхио Рамосу очень было нужно сходить в туалет.Такие моменты у футболистов бывают часто. Отметим, что Рамос в этой ситуации поступил правильно, отпросившись у арбитра. Бывали случаи, когда подобное заканчивалось для футболистов удалением или желтой карточкой. Некоторым удавалось справлять нужду незаметно прямо на поле.