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| | Капитан "Реала" сходил в туалет прямо во время матча

Капитан "Реала" сходил в туалет прямо во время матча

Сегодня, 11:24
Во время матча чемпионата Испании по футболу случился курьезный эпизод. Серхио Рамос, защитник «Реала», в быстром темпе покинул поле, чтобы сходить в туалет.

Капитан "Реала" сходил в туалет прямо во время матча

 

Это случилось на 73-й минуте матча с «Эйбаром», когда счет был равным. Рамосу пришлось отпроситься у арбитра пять минут, чтобы сбегать в туалет и справить свою нужду. После положительного ответа судьи главный защитник мадридского клуба быстро убежал в подтрибунное помещение. За время отсутствия футболиста «Реала» счет оставался по-прежнему равным. Как только защитник ступил на поле, чтобы продолжить игру, был забит победный мяч нападающим Криштиану Роналду: дубль на 84-й минуте.

Наставник «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию во время матче и сказал, что Серхио Рамосу очень было нужно сходить в туалет.

Такие моменты у футболистов бывают часто. Отметим, что Рамос в этой ситуации поступил правильно, отпросившись у арбитра. Бывали случаи, когда подобное заканчивалось для футболистов удалением или желтой карточкой. Некоторым удавалось справлять нужду незаметно прямо на поле.
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