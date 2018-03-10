Шишкин: «Краснодар» не являлся фаворитом, но находился ближе к победе, чем «Динамо»

В рамках национального первенства России по футболу состоялся матч между «Краснодаром» и «Динамо». Игра завершилась со счетом 0 : 0. Журналисты по окончании встречи взяли интервью у защитника «Краснодара» Романа Шишкина.

Домбровский Сергей

По словам футболиста, его клуб не считали фаворитом, но он находился ближе к победе, чем «Динамо». Погодные условия были плохими, непрестанно шел снег. Судьбу спортивного поединка мог решить один гол. У «Краснодара» имел прекрасный шанс отличиться Вандерсон, но у него не получилось реализовать опасный момент. Шишкин говорит, что сейчас его команда не смотрит на турнирную таблицу, а каждый раз выходит на поле, дабы победить. «Краснодар» постоянно играет на результат. На рейтинговую таблицу игроки взглянут в конце чемпионата.Сейчас «Краснодар» находится на втором месте. Его соперник «Динамо» расположился на 12-й позиции. Шишкин говорит, что «Краснодар» намеревается бороться дальше, а игроки клуба не сильно печалятся потерянным очкам и собираются наверстать упущенное.