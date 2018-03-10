«Манчестер Юнайтед» не дал возможности одержать победу «Ливерпулю»

«Манчестер Юнайтед» спустя два года одержал победу против «Ливерпуля». 10 марта в 15:00 начался матч 30-го тура английского чемпионата. В ходе упорной борьбы «красные дьяволы» урвали победу против своих соперников. Известно, что игра закончилась со счётом 2:1.

Героем матча стал Маркус Рэшфорд, ему удалось забить два мяча. Таким образом, ФК «МЮ» еще на один шаг впереди от «Ливерпуля». Рэшфорд забил оба мяча в первом тайме (сначала на 14, а потом 24 минуте). Известно, что Эрик Байи удосужился совершить автогол на 66 минуте. После такого приёма счёт стал 2:1.Отметим, что «Манчестер Юнайтед» не мог одолеть «Ливерпуль» с января 2016 года. Последние четыре игры между командами заканчивались ничьими.«МЮ» продолжает занимать 2 место в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков. «Ливерпуль» сейчас находится на 3 месте и отстает от «красных дьяволов» на 5 очков.Известно, что следующим матчем «Манчестер Юнайтед» будет 31 марта против «Суонси», а «Ливерпуль» сыграет 17 марта, где противником выступит «Уотфорд».