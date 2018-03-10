«Манчестер Юнайтед» не дал возможности одержать победу «Ливерпулю»

Героем матча стал Маркус Рэшфорд, ему удалось забить два мяча. Таким образом, ФК «МЮ» еще на один шаг впереди от «Ливерпуля». Рэшфорд забил оба мяча в первом тайме (сначала на 14, а потом 24 минуте). Известно, что Эрик Байи удосужился совершить автогол на 66 минуте. После такого приёма счёт стал 2:1.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» не мог одолеть «Ливерпуль» с января 2016 года. Последние четыре игры между командами заканчивались ничьими.
«МЮ» продолжает занимать 2 место в турнирной таблице. Команда набрала 65 очков. «Ливерпуль» сейчас находится на 3 месте и отстает от «красных дьяволов» на 5 очков.
Известно, что следующим матчем «Манчестер Юнайтед» будет 31 марта против «Суонси», а «Ливерпуль» сыграет 17 марта, где противником выступит «Уотфорд».