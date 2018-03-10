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| | Два гола Роналду помогли «Реалу» победить «Эйбар» на выезде

Два гола Роналду помогли «Реалу» победить «Эйбар» на выезде

Сегодня, 18:34
10 марта в рамках клубного чемпионата Испании состоялась встреча между «Реалом» и «Эйбаром». Мадридский клуб играл на выезде и победил хозяев поля со счетом 2 : 1.

Два гола Роналду помогли «Реалу» победить «Эйбар» на выезде

 

Португальский футболист Криштиану Роналду помог «Реалу» одержать очередную победу над противником. Бомбардир забил два гола, чем ответил болельщикам на критику. В последнее время в адрес Роналду звучат неприятные слова. Некоторые фанаты заявляют, что время знаменитого португальца подошло к концу. Роналду обещал стать лучшим нападающим, дабы развеять все сомнения относительно своего профессионализма. «Реалу» удалось на выезде одержать важную победу. Мадридский клуб занимает третью строчку в национальном первенстве и имеет в активе 57 очков.

Первый гол в игре забил Роналду. «Эйабру» удалось отыграться через 16 минут, поразил ворота гостей Иван Рамис. Однако точку в игре поставил Роналду. На 84 минуте матча талантливый португалец забил последний гол в этом противостоянии. На данный момент «Эйбар» расположился на восьмом месте с 39 очками.
Домбровский Сергей
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