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| | Мутко рассказал об увеличении вклада туризма в ВВП РФ до 5%

Мутко рассказал об увеличении вклада туризма в ВВП РФ до 5%

Сегодня, 16:09
Заместитель главы правительства России по вопросам спорта и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вклад туризма в ВВП РФ возрастет с нынешних 3,5% до 5%. Этому поспособствует чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Мутко рассказал об увеличении вклада туризма в ВВП РФ до 5%

 

В связи с первенством, в Россию приедут болельщики из разных стран мира. Они могут разместиться не только в городах, где состоятся спортивные поединки, но и там, где расположатся команды. Сборная Швейцарии выбрала для себя Воронеж. Первенство не обойдет стороной Тольятти, Ставропольский край. По словам Мутко, проведение чемпионата мира является отличным поводом показать иностранцам культуру и исторические памятники страны. Вклад туризма во внутренний валовый продукт обязан существенно возрасти.

Люди должны заинтересоваться Россией, поскольку здесь разворачивались интересные события. РФ активно участвовала в первой и второй мировых войнах. Она дала достойный отпор казавшейся непобедимой армии французского военачальника и императора Наполеона Бонапарта. По мнению Мутко, если удастся осуществить задуманное, то вклад туризма в ВВП РФ к 2025 году возрастет до 5%.
Домбровский Сергей
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