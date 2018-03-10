Мутко рассказал об увеличении вклада туризма в ВВП РФ до 5%

Заместитель главы правительства России по вопросам спорта и молодежной политики Виталий Мутко заявил, что вклад туризма в ВВП РФ возрастет с нынешних 3,5% до 5%. Этому поспособствует чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Домбровский Сергей

В связи с первенством, в Россию приедут болельщики из разных стран мира. Они могут разместиться не только в городах, где состоятся спортивные поединки, но и там, где расположатся команды. Сборная Швейцарии выбрала для себя Воронеж. Первенство не обойдет стороной Тольятти, Ставропольский край. По словам Мутко, проведение чемпионата мира является отличным поводом показать иностранцам культуру и исторические памятники страны. Вклад туризма во внутренний валовый продукт обязан существенно возрасти.Люди должны заинтересоваться Россией, поскольку здесь разворачивались интересные события. РФ активно участвовала в первой и второй мировых войнах. Она дала достойный отпор казавшейся непобедимой армии французского военачальника и императора Наполеона Бонапарта. По мнению Мутко, если удастся осуществить задуманное, то вклад туризма в ВВП РФ к 2025 году возрастет до 5%.