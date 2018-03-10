Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх

Спортсменка Михалина Лысова, представляющая Россию, сумела завоевать золото в паралимпийском биатлоне на шесть километров, одержав победу среди остальных спортсменов, имеющих различные нарушения зрения. Таким образом, Лысова стала пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Александр Вест

В качестве спортсмена-ведущего для Михалины Лысовой был выбран Алексей Иванов, с которым ей удалось достичь победы в южнокорейском Пхенчхане. Заполучив очередное золото, россиянка сумела стать пятикратной чемпионкой Паралимпиады, имея в своём активе две медали, полученные ею за победы в лыжных гонках, а также три золота за первенство в биатлоне.В данный момент в активе российских спортсменов на Паралимпийских играх, которые в данный момент проводятся в Южной Корее, числятся три медали. Ранее серебро завоевала Анна Миленина, а золото сумела выиграть Екатерина Румянцева. Россиянки выступали в паралимпийской дисциплине биатлонисток в классе «стоя».