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| | Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх

Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх

Сегодня, 16:00
Спортсменка Михалина Лысова, представляющая Россию, сумела завоевать золото в паралимпийском биатлоне на шесть километров, одержав победу среди остальных спортсменов, имеющих различные нарушения зрения. Таким образом, Лысова стала пятикратной чемпионкой Паралимпийских игр.

Михалина Лысова одержала пятую победу на Паралимпийских играх

 

В качестве спортсмена-ведущего для Михалины Лысовой был выбран Алексей Иванов, с которым ей удалось достичь победы в южнокорейском Пхенчхане. Заполучив очередное золото, россиянка сумела стать пятикратной чемпионкой Паралимпиады, имея в своём активе две медали, полученные ею за победы в лыжных гонках, а также три золота за первенство в биатлоне.

В данный момент в активе российских спортсменов на Паралимпийских играх, которые в данный момент проводятся в Южной Корее, числятся три медали. Ранее серебро завоевала Анна Миленина, а золото сумела выиграть Екатерина Румянцева. Россиянки выступали в паралимпийской дисциплине биатлонисток в классе «стоя».
Александр Вест
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