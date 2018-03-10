У Лионеля Месси родился третий ребенок

Лионель Месси пропустит игру с «Малагой» 28 тура чемпионата Испании по причине рождения третьего ребенка. Об этом болельщикам сообщило руководство клуба на своем сайте.

Сергей Денисов

У Лионеля Мессии и его жены Антонеллы уже есть два сына: 5-летний Тиаго и двухлетний Матео. Третьего ребенка жена отправилась рожать в субботу в местный госпиталь и руководство клуба решило предоставить футболисту выходной. Поклонники спортсмена поздравили кумира в социальных сетях. Пока неизвестно, кто родился: мальчик или девочка и как прошли роды. Все желают Месси здорового ребенка и скорейшего восстановления матери.Напомним, что испанский клуб «Барселона» не является частным клубом, это акционерное общество, где держателями акций выступают простые жители этого испанского города.