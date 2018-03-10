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| | У Лионеля Месси родился третий ребенок

У Лионеля Месси родился третий ребенок

Сегодня, 15:55
Лионель Месси пропустит игру с «Малагой» 28 тура чемпионата Испании по причине рождения третьего ребенка. Об этом болельщикам сообщило руководство клуба на своем сайте.

У Лионеля Месси родился третий ребенок

 

У Лионеля Мессии и его жены Антонеллы уже есть два сына: 5-летний Тиаго и двухлетний Матео. Третьего ребенка жена отправилась рожать в субботу в местный госпиталь и руководство клуба решило предоставить футболисту выходной. Поклонники спортсмена поздравили кумира в социальных сетях. Пока неизвестно, кто родился: мальчик или девочка и как прошли роды. Все желают Месси здорового ребенка и скорейшего восстановления матери.

Напомним, что испанский клуб «Барселона» не является частным клубом, это акционерное общество, где держателями акций выступают простые жители этого испанского города.
Сергей Денисов
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