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| | Шипулин признал нынешнюю сборную России по биатлону худшей за всё время

Шипулин признал нынешнюю сборную России по биатлону худшей за всё время

Сегодня, 15:07
С таким заявлением биатлонист выступил на телеканале «Матч ТВ». Также Антон Шипулин добавил, что в последнее время российские спортсмены категорически игнорируют критику.

Шипулин признал нынешнюю сборную России по биатлону худшей за всё время

 

«Сейчас нам нужно выйти из этой ситуации, выбраться из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места. Понимаю, что сейчас у нас нет результатов, понимаю, что мы самая слабая сборная за последние годы. Нет результатов — значит, мы слабее остальных», - считает Антон Шипулин.

Шипулин отметил, что у россиян уже выработан иммунитет, который не даёт прислушаться к различным необоснованным замечаниям. Российскую сборную смешивали с грязью в течение нескольких месяцев. Изначально спортсменам было тяжело, но через некоторое время такие угнетения могут укрепить дух ребят и тренеров, так как хуже уж точно быть не может, считает спортсмен.

Отметим, что 8 марта биатлонист одержал дебютную победу в кубке Мира 2017/2018. Шипулин выиграл спринт Контиолахти. Напомним, что до этого спортсмен дважды пересекал финиш третьим в гонках преследования.

Кстати, попасть на Олимпийские игры 2018 года у биатлониста не вышло из-за отказа в выдаче специального приглашения.
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