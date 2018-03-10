Шипулин признал нынешнюю сборную России по биатлону худшей за всё время

С таким заявлением биатлонист выступил на телеканале «Матч ТВ». Также Антон Шипулин добавил, что в последнее время российские спортсмены категорически игнорируют критику.

«Сейчас нам нужно выйти из этой ситуации, выбраться из этой глубокой ямы, чтобы все вернулось на свои места. Понимаю, что сейчас у нас нет результатов, понимаю, что мы самая слабая сборная за последние годы. Нет результатов — значит, мы слабее остальных», - считает Антон Шипулин.Шипулин отметил, что у россиян уже выработан иммунитет, который не даёт прислушаться к различным необоснованным замечаниям. Российскую сборную смешивали с грязью в течение нескольких месяцев. Изначально спортсменам было тяжело, но через некоторое время такие угнетения могут укрепить дух ребят и тренеров, так как хуже уж точно быть не может, считает спортсмен.Отметим, что 8 марта биатлонист одержал дебютную победу в кубке Мира 2017/2018. Шипулин выиграл спринт Контиолахти. Напомним, что до этого спортсмен дважды пересекал финиш третьим в гонках преследования.Кстати, попасть на Олимпийские игры 2018 года у биатлониста не вышло из-за отказа в выдаче специального приглашения.