Вице-президент IBU: Русских уличат в новых допинговых нарушениях

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабе уверен, что русских спортсменов скоро обвинят в новых допинговых нарушениях. Этот человек ранее предложил исключить сборную РФ из Олимпиады-2018.

Домбровский Сергей

По мнению Джима Каррабе, россияне не могут тренироваться без анаболиков. Атлеты из РФ регулярно принимают запрещенные препараты и делают это под чутким руководством тренеров. Руководитель IBU является сторонником ужесточения мер по отношению к сборным, чьих спортсменов уличили в употреблении стероидов. США и Чехия отказались выступать на этапе Кубка мира по биатлону в России, сославшись на громкие скандалы, которые подрывают доверие к соревнованиям, организованным в РФ. Американец Лоуэлл Бэйли называет участие в этом состязании «унижением чистых спортсменов».Напомним, сборную России не допустили на Олимпиаду-2018 года в связи с нарушениями, связанными с приемом допинга. Атлеты выступали под флагом Игр, в команде биатлонистов участвовали лишь четыре спортсмена из РФ. Остальных в список допущенных не включили.