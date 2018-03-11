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| | Обладатель «Золотого мяча» Кака наведался в футбольную школу «Чертаново»

Обладатель «Золотого мяча» Кака наведался в футбольную школу «Чертаново»

Сегодня, 01:30
Экс-игрок сборной Бразилии Кака приехал в футбольную школу «Чертаново», находящуюся в Москве. Обладатель «Золотого мяча» высоко оценил кулинарные изыски, приготовленные местными поварами и пообщался с юными спортсменами.

Обладатель «Золотого мяча» Кака наведался в футбольную школу «Чертаново»

 

Кака сфотографировался с подрастающим поколением футболистов, которые считают его настоящим кумиром, поскольку он смог достичь выдающихся результатов на выбранном поприще. За свою профессиональную карьеру игрок выступал в передовых командах, таких как «Реал» и «Милан». Кака занимал на поле позицию полузащитника. Ребята с радостью брали автограф у своего кумира. Молодые люди задавали вопросы футболисту и получили массу впечатлений после встречи с именитым спортсменом.

Кака начинал профессиональную деятельность в клубе «Сан-Паулу». Показав в родной команде высокий уровень игры, полузащитника заметили европейские специалисты. В 2003 году Кака переехал в Милан. Европейский футбольный гранд приобрел спортсмена за 8,5 млн евро. В этом же году клуб «Милан» завоевал Суперкубок УЕФА.
Домбровский Сергей
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