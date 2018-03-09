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| | Во Франции умер во сне талантливый 18-летний футболист

Во Франции умер во сне талантливый 18-летний футболист

Вчера, 22:03
Во Франции умер 18-летний футболист Тома Родригес из «Тура». Юный спортсмен отошел в мир иной во сне.

Во Франции умер во сне талантливый 18-летний футболист

 

Хавбек «Тура» умер минувшей ночью. Отчего скончался игрок пока не известно. Сегодня утром его нашли в кровати учебного центра клуба, сердцебиение отсутствовало. Парня без признаков жизни увидел его товарищ, рассказавший об этом ночному сторожу.

Согласно имеющимся сведениям, Родригес начинал футбольную карьеру в провинциальном клубе «Плато». Отыграв пять сезонов, он перешел в «Сен-Годен», после этого в его жизни были «Мур» и «Тур». Как сообщают в клубе, мотивация и навыки обещали Тома большое будущее в футболе. По факту смерти игрока начато расследование. Ближайший матч «Тура» перенесен, он должен был пройти в пятницу.
Никита Готский
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