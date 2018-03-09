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| | Зидан не удивится трансферу Неймара в 400 миллионов евро

Зидан не удивится трансферу Неймара в 400 миллионов евро

Вчера, 21:58
Тренер Зинедин Зидан не удивлен, что вероятный трансфер Неймара может составить 400 миллионов евро. Об высказывании известного футболиста и наставника передают спортивные СМИ.

Зидан не удивится трансферу Неймара в 400 миллионов евро

 

Зидан заявил, что не желает обсуждать других игроков, а новые цены за спортсменов его не удивляют. Он напомнил, что «ПСЖ» купил Неймара за 222 миллиона евро, но это не стоит считать чем-то неординарным. «Коуч» вспомнил, как когда-то мадридцы заплатили за его трансфер 72 миллиона евро, что показалось Зидану невероятным. Теперь суммы еще больше, а Зинедин уверен, что через время за футболистов станут платить и по 400 миллионов евро. Он считает, что Неймар может легко влиться в любую команду в мире.

Прежде сообщалось, что бразилец недоволен уровнем французского первенства и готов вернуться в «Барселону». Каталонцы не верят ему, а СМИ пророчат переход голеадора в «Реал».
Никита Готский
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