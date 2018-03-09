10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба Новый тизер: Гринч вновь похитит Рождество Михаил Ефремов задержал спектакль в Самаре и послал зрителей матом
| | В марте тренер Слуцкий подпишет контракт с нидерландским «Витессом»

В марте тренер Слуцкий подпишет контракт с нидерландским «Витессом»

Сегодня, 20:55
Экс-тренер сборной России Леонид Слуикий в марте заключит контракт о сотрудничестве с нидерландским клубом «Витесс». Следующие два года российский специалист может быть тренером футбольной команды из Голландии.

В марте тренер Слуцкий подпишет контракт с нидерландским «Витессом»

 

Стало известно о том, что Леонид Слуцкий, который был главным тренером ЦСКА и сборной России, уже согласовал предстоящий контракт о сотрудничестве ФК «Витесс» из Голландии. Нидерландские СМИ заговорили о переходе тренера в этот футбольный клуб еще в ноябре 2016 года, но тогда Слуцкий начал сотрудничать с английским «Халл».

Известно, что нынешний футбольный тренер «Витесса» уйдет из команды в конце текущего сезона, о чем было объявлено в декабре 2017 года. Сейчас команда из Арнема в голландском чемпионате находится на шестом месте – за 26 матчей она набрала 41 очко.

Тренер «Спарты» из Роттердама Дик Адвокат, после слухов о переходе Слуцкого в голландскую команду отметил, что под руководством российского тренера команды показывают логичную игру с хорошей организацией. Кроме того, по мнению Адвоката, именно Слуцкий в свое время сделал ЦСКА сильнее.
Новости по теме
Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Халл Сити»
Леонид Слуцкий был назначен главным тренером «Халл Сити»

Леонида Слуцкого, который ранее был главным тренером московского ЦСКА и сборной России по футболу, назначили главным тренером английского клуба «Халл Сити».

Леонид Слуцкий может возглавить «Челси»
Леонид Слуцкий может возглавить «Челси»

Контракт главного тренера «Челси» Антонио Конте рассчитан ещё на один сезон. Но есть вероятность, что итальянец «не устоит», если его пригласит «Барселона».

Леонид Слуцкий назначен главным тренером сборной РФ по футболу
Леонид Слуцкий назначен главным тренером сборной РФ по футболу

Леонид Слуцкий накануне был назначен на пост главного тренера российской сборной по футболу. Как известно, контракт действует до конца отборочного цикла

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости