В марте тренер Слуцкий подпишет контракт с нидерландским «Витессом»

Экс-тренер сборной России Леонид Слуикий в марте заключит контракт о сотрудничестве с нидерландским клубом «Витесс». Следующие два года российский специалист может быть тренером футбольной команды из Голландии.

Стало известно о том, что Леонид Слуцкий, который был главным тренером ЦСКА и сборной России, уже согласовал предстоящий контракт о сотрудничестве ФК «Витесс» из Голландии. Нидерландские СМИ заговорили о переходе тренера в этот футбольный клуб еще в ноябре 2016 года, но тогда Слуцкий начал сотрудничать с английским «Халл».Известно, что нынешний футбольный тренер «Витесса» уйдет из команды в конце текущего сезона, о чем было объявлено в декабре 2017 года. Сейчас команда из Арнема в голландском чемпионате находится на шестом месте – за 26 матчей она набрала 41 очко.Тренер «Спарты» из Роттердама Дик Адвокат, после слухов о переходе Слуцкого в голландскую команду отметил, что под руководством российского тренера команды показывают логичную игру с хорошей организацией. Кроме того, по мнению Адвоката, именно Слуцкий в свое время сделал ЦСКА сильнее.