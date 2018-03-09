Норвежским олимпийцам посоветовали лечиться от астмы, а не выступать

Главный тренер клуба «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов рассказал, что не смотрел Олимпиаду в Пхенчхане, но не из-за запрета участия РФ, а потому что некоторым сборным других стран, судя по количеству терапевтических исключений, нужно лечиться, а не участвовать в соревнованиях.

Виктория Озерова

Сборная Норвегии взяла на Олимпиаду-2018 более 6 тысяч доз препаратов от астмы, причем некоторые из них частично запрещены WADA. По поводу ситуации высказался Ринат Билялетдинов. Он признался, что не смотрел соревнования в Пхенчхане. Одной из причин этому стало то, что среди норвежцев много астматиков. Таким спортсменам, по его мнению, не место на Олимпийских играх.Тренер российского футбольного клуба посоветовал им лечиться, а не выступать, или участвовать в Паралимпиаде. В эту же категорию Билялетдинов отнес и американскую гимнастку Симону Байлс, у которой заболеание рассеянного сознания.