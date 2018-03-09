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| | Молодежная команда «Тосно» обыграла казанский «Рубин» со счетом 2:1

Молодежная команда «Тосно» обыграла казанский «Рубин» со счетом 2:1

Сегодня, 17:50
ФК «Тосно» переиграл казанский «Рубин» в игре молодежного чемпионата России. Результат противостояния 2:1.

Молодежная команда «Тосно» обыграла казанский «Рубин» со счетом 2:1

 

Молодежная команда клуба «Тосно» из Ленинградской области смогла переиграть казанцев из «Рубина» в поединке 22-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоялся сегодня в Санкт-Петербурге и закончился «викторией» хозяев стадиона 2:1.

Первыми забили гости. Никита Цыганков поразил ворота ленинградского соперника на 68-й минуте. Спустя 180 секунд «Тосно» сумел восстановить статус-кво благодаря усилиям Алексея Скворцова. Точку в поединке поставил Юрий Ярцев за пять минут до завершения основного времени. 2-1, и «Тосно» покидает поле победителями. В другой игре «Амкар» минимально обыграл тульский «Арсенал».
Никита Готский
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