Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане

В южнокорейском Пхенчхане стартовали зимние Параолимпийские игры, об открытии которых заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Олимпийский стадион, на котором проходят Параолимпийские игры, был заранее возведён для значимых спортивных мероприятий.

Среди атлетов, которые примут участие в зимних Параолимпийских играх в Южной Корее, во время торжественного парада в честь открытия Игр прошла и параолимпийская делегация из России, представленная 36 российскими спортсменами. Южнокорейскому волонтёру по имени Ли Ён Су довелось нести флаг Международного параолимпийского комитета, под которым и будут выступать атлеты из РФ.

Александр Вест

В числе российских спортсменов, входящих в состав делегации, стоит отметить лишённую зрения лыжницу Александру Францеву, ставшую чемпионкой прошлой Параолимпиады, прошедшей в Сочи, а также Валерия Редкозубова, который также добился чемпионства в 2014 году. Российские параолимпийцы будут выступать в таких видах соревнований как: лыжные гонки, кёрлинг на колясках, а также сноуборд.