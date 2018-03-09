Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане

Среди атлетов, которые примут участие в зимних Параолимпийских играх в Южной Корее, во время торжественного парада в честь открытия Игр прошла и параолимпийская делегация из России, представленная 36 российскими спортсменами. Южнокорейскому волонтёру по имени Ли Ён Су довелось нести флаг Международного параолимпийского комитета, под которым и будут выступать атлеты из РФ.
В числе российских спортсменов, входящих в состав делегации, стоит отметить лишённую зрения лыжницу Александру Францеву, ставшую чемпионкой прошлой Параолимпиады, прошедшей в Сочи, а также Валерия Редкозубова, который также добился чемпионства в 2014 году. Российские параолимпийцы будут выступать в таких видах соревнований как: лыжные гонки, кёрлинг на колясках, а также сноуборд.