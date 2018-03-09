Роберто Манчини подверг критике «Зенит» за проигрыш «Лейпцигу»

Вчера в Германии питерский «Зенит» уступил местному «Лейпцигу» с результатом 1-2. Матч игроков с берегов Невы вызвал критику со стороны наставника Роберто Манчини.

Никита Готский

В первом поединке 1/8 финала Лиги Европы встречались «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Лейпциг» из одноименного города. Встреча прошла в Германии на стадионе «Ред Булл Арена». Выездной матч оказался неудачным для питерцев, команда проиграла, пропустив два мяча в свои ворота, в ответ забив только один.Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини. Его подопечные играли очень неважно, в первую очередь это замечание касается голеадоров и полузащитников. Как говорит знаменитый специалист, он не «заметил» в поле пару центрхавов и четырех атакующих полузащитников, клуб столкнулся с проблемой, о которой, по утверждению Манчини, он ранее знал. Он отметил из имеющихся хавбеков Паредеса, обладающего «определенными качествами», к тому же сам игрок не мог помощь одноклубникам, он не выступил против немцев. Более оптимистично настроен Александр Кокорин. Он считает, что забитый гол в Германии поможет «Зениту» пройти далее в ЛЕ.