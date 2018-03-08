Кузьмина планировала подарить Шипулину свою олимпийскую медаль

Биатлонист Антон Шипулин рассказал журналистам, что его сестра Анастасия Кузьмина, которая на Олимпиаде 2018 представляла Словакию, хотела подарить спортсмену золотую медаль с Игр.

Анна Котова

Спортсмен поведал, что его сестра, также спортсменка - Анастасия Кузьмина, планировала отдать свою золотую медаль ему. Однако биатлонист отговорил Анастасию, так как она ее завоевала, а победу посвятила ему. Больше Шипулину ничего не нужно. Помимо этого, спортсмен сообщил, как он переживал за сестру. Когда Кузьмина победила в гонке, биатлонист радовался за нее, как ребенок.Напоминаем, что Международный олимпийский комитет так и не сообщил Антону Шипулину и другим спортсменам, какой мотив привел к запрету молодых людей участвовать в Играх. Спортсмены не были замешаны в допинг-скандалах.