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| | Кузьмина планировала подарить Шипулину свою олимпийскую медаль

Кузьмина планировала подарить Шипулину свою олимпийскую медаль

Сегодня, 18:02
Биатлонист Антон Шипулин рассказал журналистам, что его сестра Анастасия Кузьмина, которая на Олимпиаде 2018 представляла Словакию, хотела подарить спортсмену золотую медаль с Игр.

Кузьмина планировала подарить Шипулину свою олимпийскую медаль

 

Спортсмен поведал, что его сестра, также спортсменка - Анастасия Кузьмина, планировала отдать свою золотую медаль ему. Однако биатлонист отговорил Анастасию, так как она ее завоевала, а победу посвятила ему. Больше Шипулину ничего не нужно. Помимо этого, спортсмен сообщил, как он переживал за сестру. Когда Кузьмина победила в гонке, биатлонист радовался за нее, как ребенок.

Напоминаем, что Международный олимпийский комитет так и не сообщил Антону Шипулину и другим спортсменам, какой мотив привел к запрету молодых людей участвовать в Играх. Спортсмены не были замешаны в допинг-скандалах.
Анна Котова
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