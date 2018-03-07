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| | Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой

Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой

Вчера, 20:37
Пользователи соцсетей опубликовали фото, доказывающие присутствие олимпийского BMW фигуристки Алины Загитовой в Казани. Сама 15-летняя олимпийская чемпионка живет с бабушкой и сестрой в Москве.

Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой

 

Пользователями социальных сетей опубликовано фото, на котором сфотографирован BMW 15-летней фигуристки Алины Загитовой. Авто ехало по одной из дорог города Казань, в то время как сама спортсменка живет в Москве с сестрой и бабушкой, а ее родители остались в родном Ижевске в Удмуртии.

Соцсети: На дорогах Казани замечен олимпийский BMW Алины Загитовой

 

Иномарка была ранее подарена фигуристке за победу на Олимпиаде 2018 года. Так как девушка является несовершеннолетней и не может получить водительское удостоверение, она, по собственному признанию, отдала машину родителям.

Зарубежные СМИ, которые недавно взяли интервью у российской чемпионки, были поражены условиями, в которых приходится жить Загитовой в Москве – однокомнатную квартиру без ремонта ей приходится делить не только сестрой и бабушкой, но и с двумя шиншилами, котом, а вскоре и с собакой.
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