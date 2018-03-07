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| | "Лужники" признали лучшим стадионом 2017 года

"Лужники" признали лучшим стадионом 2017 года

Вчера, 21:01
Самым лучшим стадионом мира в 2017 году признали «Лужники». Соответствующая информация появилась на одном из спортивных сайтов.

"Лужники" признали лучшим стадионом 2017 года

 

В состав комиссии, которая избрала столичную арену лучшей, вошли пять архитекторов, которые во время выбора руководствовались такими факторами инновации, функциональность и архитектурная ценность. «Лужники» по завершению реконструкции в ноябре минувшего года приняли свой первый поединок, восхитив зрителей великолепием. Арена в Москве смогла в обогнать стадионы «Мерседес-Бенц Стэдиум» в США и «Ю Арена» во Франции.

Ремонт «Лужников» стартовал в 2013 году. В процессе модернизации строители убрали беговые дорожки и были увеличены трибуны. Стадион примет матч открытия и финал ЧМ-2018 года.
Никита Готский
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