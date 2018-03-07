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| | Под угрозой смерти: Биатлонист из Словении не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень

Под угрозой смерти: Биатлонист из Словении не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень

Сегодня, 18:00
Биатлонист из Словении Клемент Бауэр не будет ехать на Кубок мира в Тюмень. Его слова приводят спортивные СМИ.

Под угрозой смерти: Биатлонист из Словении не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень

 

Обладатель серебряной медали чемпионата мира шестилетней давности Бауэр отказывается ехать в Тюмень, где пройдет этап Кубка мира по биатлону. Ранее Клемент считал, что соревнования перенесут, но надежды спортсмена не стали реальностью, в чем он обвинил руководителя Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. До этого в СМИ появились сведения, что на мировое первенство в Тюмень не приедет ни один победитель южнокорейской Олимпиады в связи с угрозами смерти.

Отказался ехать в РФ и швед Себастьян Самуэльссон. По его словам, он получил предупреждение в Сети, что если явится в Тюмень, его там застрелят. Биатлонист сомневается, что организаторы обеспечат ему безопасность.
Никита Готский
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