Под угрозой смерти: Биатлонист из Словении не хочет ехать на Кубок мира в Тюмень

Биатлонист из Словении Клемент Бауэр не будет ехать на Кубок мира в Тюмень. Его слова приводят спортивные СМИ.

Никита Готский

Обладатель серебряной медали чемпионата мира шестилетней давности Бауэр отказывается ехать в Тюмень, где пройдет этап Кубка мира по биатлону. Ранее Клемент считал, что соревнования перенесут, но надежды спортсмена не стали реальностью, в чем он обвинил руководителя Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга. До этого в СМИ появились сведения, что на мировое первенство в Тюмень не приедет ни один победитель южнокорейской Олимпиады в связи с угрозами смерти.Отказался ехать в РФ и швед Себастьян Самуэльссон. По его словам, он получил предупреждение в Сети, что если явится в Тюмень, его там застрелят. Биатлонист сомневается, что организаторы обеспечат ему безопасность.