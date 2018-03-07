Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

Футболист из команды «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес высморкался, а вместо носового платка использовал футболку форварда команды «Реал. Мадрид» Криштиану Роналду. Инцидент случился во время ответного поединка одной восьмой финала ЛЧ.

Дарья Светозарова

Сообщается, что игрок французской команды попытался замаскировать это под объятия в одном из игровых эпизодов. Очевидцы случившегося теряются в догадках, что заставило Алвеса так поступить с Роналду. Напомним, раньше Дани выступал за главных соперников «сливочных» - каталонский клуб «Барселона».Между соперниками на поле возникали разногласия, а однажды Роналду даже отмахнулся от игрока ПСЖ. Тем не менее, арбитр предпочел оставить это без «горчичника» и даже замечания форварду «сливочных» не сделал. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». Команда Роналду вышла в четверть финал. Многие фанаты сочли, что действия Алвеса не что иное, как мелкая месть более удачливому сопернику.