Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Мнения

Смертоносный астероид пролетает возле Земли: NASA не способно нейтрализовать угрозу

Что ожидает человечество?

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

От Редактора

Бедра есть, груди не видно: Эротический снимок Бузовой рассмешил Сеть

Нет силикона, нет восхищения.

Сюжеты :

Ученые выяснили, почему татуировки не стираются Вагнеровцы открыли подробности своей работы в Сирии Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду Такая страшная: Бузову без макияжа назвали жертвой неудачной пластики Полиция задержала гендиректора «КрасАвиа» Ивана Попова Эксперты и экстрасенсы рассказали, кто может победить на выборах-2018 в РФ Учёные нашли двухтысячелетний папирус с историей о спасении котенка В Ростове взорвалась припаркованная машина с водителем внутри Ему всё можно: Водонаева показала, как её трогают за грудь Донской дрифт: В Ростове трамвай заскользил по дороге Ультрасы ПАОКа захватили студию греческого телеканала Замужество не остановило: Эмили Ратаковски снова разделась и показала "беременность"
| | Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

Сегодня, 17:32
Футболист из команды «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес высморкался, а вместо носового платка использовал футболку форварда команды «Реал. Мадрид» Криштиану Роналду. Инцидент случился во время ответного поединка одной восьмой финала ЛЧ.

Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

 

Сообщается, что игрок французской команды попытался замаскировать это под объятия в одном из игровых эпизодов. Очевидцы случившегося теряются в догадках, что заставило Алвеса так поступить с Роналду. Напомним, раньше Дани выступал за главных соперников «сливочных» - каталонский клуб «Барселона».


Между соперниками на поле возникали разногласия, а однажды Роналду даже отмахнулся от игрока ПСЖ. Тем не менее, арбитр предпочел оставить это без «горчичника» и даже замечания форварду «сливочных» не сделал. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». Команда Роналду вышла в четверть финал. Многие фанаты сочли, что действия Алвеса не что иное, как мелкая месть более удачливому сопернику.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Криштиану Роналду пришел на матч «Реала» с новой девушкой
Криштиану Роналду пришел на матч «Реала» с новой девушкой

По сведениям ФАН, знамениты футболист клуба «Реал» пришел на матч команды в сопровождении новой возлюбленной Жоржиной Родригес. Недавно в СМИ сообщалась, что

Криштиану Роналду уходит из «Реала»
Криштиану Роналду уходит из «Реала»

Криштиану Роналду уходит из «Реала». 30-летний нападающий игрок испанского футбольного клуба рассматривает варианты перехода в другие команды, такие как

Криштиану Роналду и Хамес Родригес повздорили
Криштиану Роналду и Хамес Родригес повздорили

Португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, во время тренировки поссорился с Хамесом Родригесом, который играет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости