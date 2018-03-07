Игрок из ПСЖ высморкался и вытер сопли о Роналду

Сообщается, что игрок французской команды попытался замаскировать это под объятия в одном из игровых эпизодов. Очевидцы случившегося теряются в догадках, что заставило Алвеса так поступить с Роналду. Напомним, раньше Дани выступал за главных соперников «сливочных» - каталонский клуб «Барселона».
Между соперниками на поле возникали разногласия, а однажды Роналду даже отмахнулся от игрока ПСЖ. Тем не менее, арбитр предпочел оставить это без «горчичника» и даже замечания форварду «сливочных» не сделал. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Реала». Команда Роналду вышла в четверть финал. Многие фанаты сочли, что действия Алвеса не что иное, как мелкая месть более удачливому сопернику.