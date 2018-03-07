Бывший игрок "Арсенала" едва не покинул поле из-за своей фамилии

Рефери планировал выписать футболисту желтую карточку за то, что тот ударил по мячу после свистка и спросил у него его фамилию. Дважды услышал в ответ «Уотт» (игра слов What в переводе с английского значит «Что?») судья достал красную карточку, подумав, что с ним пререкаются. В дело весьма быстро вмешался капитал «Хемел Хемпстед Таун» и попытался разъяснить незадачливому судье, что Санчес, на самом деле, говорит другое слово.
После этого было решено оставить Уотта на поле, ограничшись только лишь желтой карточкой. Санчес Уотт является воспитанником лондонского «Арсенала», а также успел поиграть за «Лидс Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».
Впервые о клубе «Хемел Хемстер Таун» заговорили во всем мире после того, как голкипер данной футбольной формации забил гол своему сопернику с расстояния в 80 метров. Весь футбольный мир тогда, пораженный небывалыми умениями кипера, заговорил о клубе.