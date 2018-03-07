Бывший игрок "Арсенала" едва не покинул поле из-за своей фамилии

Забавная ситуация случилась в ходе матча Национальной Лиги Англии. Бывший футболист одного из наиболее титулованных клубов Британии «Арсенала» Санчес Уотт, который выступает в составе «Хемел Хемстер Таун» оказался на грани ухода с поля после красной карточки арбитра. Причиной столь строгого решения оказалась фамилия футболиста.

Николай Офицеров

Рефери планировал выписать футболисту желтую карточку за то, что тот ударил по мячу после свистка и спросил у него его фамилию. Дважды услышал в ответ «Уотт» (игра слов What в переводе с английского значит «Что?») судья достал красную карточку, подумав, что с ним пререкаются. В дело весьма быстро вмешался капитал «Хемел Хемпстед Таун» и попытался разъяснить незадачливому судье, что Санчес, на самом деле, говорит другое слово.После этого было решено оставить Уотта на поле, ограничшись только лишь желтой карточкой. Санчес Уотт является воспитанником лондонского «Арсенала», а также успел поиграть за «Лидс Юнайтед» и «Шеффилд Уэнсдей».Впервые о клубе «Хемел Хемстер Таун» заговорили во всем мире после того, как голкипер данной футбольной формации забил гол своему сопернику с расстояния в 80 метров. Весь футбольный мир тогда, пораженный небывалыми умениями кипера, заговорил о клубе.