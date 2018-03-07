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| | Японский фигурист Ханю пропустит чемпионат мира из-за травмы

Японский фигурист Ханю пропустит чемпионат мира из-за травмы

Вчера, 23:00
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю из Японии объявил о том, что не поедет на чемпионат мира по фигурному катанию в этом месяце. У 23-летнего спортсмена травма сухожилия на правой лодыжке.

Японский фигурист Ханю пропустит чемпионат мира из-за травмы

 

Федерация фигурного катания Японии рассказала о травме Юдзуру Ханю. Спортсмен повредил сухожилия на правой лодыжке. Медики рекомендовали ему на две недели полностью освободить травмированную ногу от физических нагрузок. Полное восстановление произойдет только через три месяца. Юдзуру Ханю сообщил, что из-за этого не может участвовать в чемпионате мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

Напомним, что травму голеностопа 23-летний японский спортсмен получил еще в конце осени прошедшего года. Несмотря на рекомендации врачей, он выступил на Олимпиаде в Пхенчхане и стал двукратным чемпионом в одиночном катании.
Виктория Озерова
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